تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص مخبزاً تموينياً في الريف الغربي بمخالفة التصرف بكمية 3200 كيلوغرام من الدقيق التمويني لغير الغاية المخصصة لها، وتم تغريمه بمبلغ مالي.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف إلى أنه تم ضبط معتمدي خبز تمويني في الريف الغربي بمخالفة الإتجار والتصرف بمادة الخبز التمويني، كما تم ضبط محل عصائر ومشروبات رمضانية بالجملة في حي الميدان بمخالفة عدم إعطاء فواتير بمبيعاته اليومية.

وشملت الضبوط حسب اليوسف محلات خضار وفواكه بالجملة في سوق الهال بمخالفة ممارسة مهنة بيع الخضار والفواكه دون الحصول على الترخيص، إضافة إلى ضبط محل قصابة في قرية المزينة بمخالفة حيازة وطرح للبيع لحم أنثى العواس مذبوحة خارج المسالخ المعتمدة ودون موافقة اللجان المختصة، كما تم ضبط مركز غاز منزلي في حي الوعر بمخالفة التوقف عن استجرار المادة دون إذن مسبق، ما أدى إلى تأخر وصول المادة لمستحقيها.

وبين اليوسف أنه تم أيضا ضبط 39 فعالية متنوعة في المدينة والريف بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير للمواد والسلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان، إضافة لسحب 15 عينة لتحليلها، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

صبا خيربك

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency