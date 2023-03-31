بيسكوف: التصريحات الأوروبية عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا خطيرة للغاية

موسكو-سانا

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف التصريحات حول إمكانية مناقشة دول الاتحاد الأوروبي إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا بأنها خطيرة للغاية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “في حال وجود أي نوع من المفاوضات الجادة حول هذا الموضوع فمن المحتمل أن يكون نقاشاً شديد الخطورة”.

وكان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان صرح في وقت سابق بأن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من مناقشة المسألة التي كانت تتجنبها في السابق والمتمثلة في إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.

من جهة أخرى ورداً على دعوة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا، أشار بيسكوف إلى أن روسيا حالياً ترى عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا على أنها السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي سيناقشان هذه القضية الأسبوع المقبل حين لقائهما.

وكان الرئيس البيلاروسي اقترح إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وهدنة دون تغيير مواقع القوات على الأرض.

وفي سياق آخر وصف بيسكوف دعوة صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية لطرد جميع الصحفيين الروس بأنها عبثية وخاطئة وغير مبررة.

وبين بيسكوف أنه لا يوجد مبرر لدعوة طرد الصحفيين إلا في حال وجود انتهاك أو تجاوزات للقانون، مشدداً على أن “تقييد حقوق الصحفيين الذين يعملون بضمير سيكون إجراء سخيفاً وخاطئاً”.

ولفت بيسكوف إلى أن جميع الصحفيين الأجانب الحاصلين على اعتماد ساري المفعول في روسيا لا يواجهون أي قيود، موضحاً أن الصحفي في (وول ستريت جورنال) تم القبض عليه متلبساً وهو يمارس أنشطة تجسس تحت ستار صحفي.

وجاءت تصريحات بيسكوف عقب اعتقال مراسل صحيفة (وول ستريت جورنال) إيفان غيرشكوفيتش بسبب قيامه بالتجسس في روسيا، ورداً على دعوة ومطالبة الصحيفة الأمريكية سلطات واشنطن باتخاذ إجراءات انتقامية مثل طرد السفير الروسي والصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.

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