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إجلاء أكثر من 50 شخصاً تقطعت بهم السبل بسبب الثلوج جنوب روسيا

2023-03-31

موسكو-سانا

أجلت السلطات الروسية اليوم عشرات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب عاصفة ثلجية ضربت مقاطعة روستوف جنوبي روسيا.

وذكر موقع روسيا اليوم أن العاصفة تسببت بتعطيل حركة السير وازدحام شديد على الطريق السريع الرئيسي على طول 30 كيلومترا، ما دفع رجال الإنقاذ إلى إجلاء أكثر من 50 شخصاً.

وقامت السلطات بتنظيم نقاط ثابتة للتدفئة والطعام على الطريق السريع وتوصيل الطعام بواسطة عربات الثلوج ونقل الوقود بواسطة المعدات الثقيلة لتزويد مستخدمي الطرق، كما أنشأت سبعة مراكز إيواء مؤقتة بسعة 301 شخص.

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