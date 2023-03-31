مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار خارج مطعم بمدينة ممفيس بولاية تينيسي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن السلطات المحلية والشرطة قولهما: إن إطلاق النار وقع أمس بعد مشاجرة وقعت داخل مطعم، ما أدى إلى مقتل رجلين وإصابة خمسة آخرين بجروح وإن المصابين هم أربعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً.

وأضافت السلطات: إن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار، كما لم تكشف عن هويات الضحايا.

وكان ستة أشخاص قتلوا، بينهم ثلاثة أطفال فى مدرسة ابتدائية خاصة في “ناشفيل” بولاية تينيسي الأميركية، عندما قامت فتاة مراهقة بإطلاق النار عليهم الاثنين الماضي.

ولا يمر أسبوع فى الولايات المتحدة دون تسجيل حوادث قتل بأسلحة نارية، حيث تم تسجيل أكثر من 400 مليون قطعة سلاح في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 330 مليون نسمة.

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