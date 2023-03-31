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احتجاجات واسعة في مختلف المدن الفرنسية

2023-03-31

باريس-سانا

تجمعت مساء أمس حشود كبيرة من المحتجين أمام مباني البلديات في العاصمة باريس، وعدد كبير من المدن الفرنسية الأخرى تنديداً بعنف الشرطة.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن المشاركين في المظاهرات رفعوا شعارات “لن ننسى ضحايا العنف الشرطي” و”لا لقمع المتظاهرين”، كما رددوا هتافات تطالب بالعدالة لضحايا العنف و بمحاسبة المسؤولين.

وشهدت سلطات العاصمة الفرنسية باريس انتشاراً أمنياً كثيفاً استخدمت فيه القوات الغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين، الذين قاموا بدورهم بإضرام النيران في حاويات القمامة.

وكانت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، أعربت عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن والشرطة بفرنسا ضد المتظاهرين.

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