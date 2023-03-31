31 آذار 2009 – بدء انسحاب القوات البريطانية رسمياً من العراق بعد ست سنوات من غزو هذا البلد

دمشق-سانا
1866 – البحرية الملكية الإسبانية تقصف “ميناء فالباريسو” في تشيلي.
1889 – الافتتاح الرسمي لبرج إيفل.
1909 – بدء بناء سفينة تايتنك الشهيرة.
1917 – الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على جزر الهند الغربية الدنماركية بعد دفع مبلغ 25 مليون دولار إلى الدنمارك وتعيد تسميتها إلى الجزر العذراء الأمريكية.
1921 – تشكيل سلاح الجو الملكي الأسترالي.
1931 – زلزال يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا ويؤدي إلى تدميرها ومصرع 3000 شخص.
1979 – انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطة، وإعلان استقلالها.
2009 – بدء انسحاب القوات البريطانية رسمياً من العراق بعد ست سنوات من غزو هذا البلد.
2014 – وفاة ما لا يقل عن 70 شخصاً في تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا.
من مواليد هذا اليوم:
1819 – الأمير شلودفيغ مستشار ألمانيا.
1890 – وليم لورنس براغ، عالم فيزياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.
1906 – شينيتشيرو توموناغا، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.
1941 – لويس إغنارو، عالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.
من وفيات هذا اليوم:
1727 – إسحاق نيوتن، عالم رياضيات وفيزياء إنجليزي ومكتشف الجاذبية.
1917 – إميل فون بهرنغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1901.
1978 – تشارلز بست، عالم طبي كندي اشترك في اكتشاف هرمون الإنسولين.
2001 – كليفورد شال، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.
أعياد ومناسبات:
يوم الحرية في مالطة.
يوم الجيولوجيين في دول الاتحاد السوفيتي.
يوم الانتقال في جزر العذراء الأمريكية.
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