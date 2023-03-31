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نيبينزيا: على الدول المتقدمة الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية في مساعدة الدول الإفريقية

2023-03-30

موسكو-سانا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدول المتقدمة للإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية في مساعدة الدول الإفريقية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن حول موضوع ضمان السلام والاستقرار في القارة الإفريقية: إن “تقديم المساعدة المادية والتقنية للدول الإفريقية هو التزام أخلاقي للدول المتقدمة وكثير منها يدين برفاهيته للموارد التي يتم ضخها من القارة” مشيراً إلى أن العديد من البلدان في إفريقيا يحتاج في فترة ما بعد الصراع إلى الدعم من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة والتنمية الصناعية والزراعية وتعزيز أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية.

وأوضح نيبينزيا أنه يجب تقديم الدعم الدولي للقارة الإفريقية بموافقة الحكومة المضيفة حصراً وفقاً لأولوياتها وخاضعاً للسيادة مشدداً على أنه من غير المقبول أن يشترط المانحون تخصيص المساعدة للوفاء بالمتطلبات السياسية أو ربطها بحالة حقوق الإنسان أو غيرها من العوامل التعسفية.

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