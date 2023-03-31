ثلاث وفيات وخمس إصابات جراء حادث سير في محلة المنصورة بحلب

حلب-سانا

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون جراء حادث سير قرب معمل الشفا في محلة المنصورة بحلب.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن شاحنة كبيرة نوع (هونداي) اصطدمت مع مركبة خاصة نوع (دايو) بالقرب من معمل الشفا في محلة المنصورة بحلب، ما تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين مشيرة إلى أن الحادث ناتج عن السرعة الزائدة وعدم الانتباه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل المتوفين وإسعاف المصابين إلى مشفى حلب الجامعي، وإزالة آثار الحادث وحجز المركبتين وتوقيف سائق الشاحنة.

وأهابت الوزارة السائقين ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة، والالتزام بقواعد السير والتقيد بالسرعة المحددة.

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