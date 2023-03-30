اندلاع حرائق غابات في مناطق جبلية في تايلاند

بانكوك-سانا

استخدمت السلطات التايلاندية اليوم مروحيات في محاولة لاحتواء حريق شب في جبلين حراجيين في مقاطعة شمال شرق العاصمة بانكوك.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن بانشا تشاوارين حاكم مقاطعة ناخوم نايوك قوله: إن “الظروف الطبيعية والبيئية القاسية للمنطقة الجبلية التي اندلع فيها الحريق وشدة انحدارها حالت دون التمكن من السيطرة على الحريق”.

وأضاف: إن “الرياح القوية فاقمت أيضاً من صعوبة السيطرة على الحريق”، مشيراً إلى أن عمليات الإطفاء ستستغرق خمسة أيام بحسب التقديرات إلا أنه تعهد بمحاولة الانتهاء منها في غضون ثلاثة أيام.

وشهدت مقاطعات أخرى في شمال البلاد حرائق مماثلة خلال الأيام الماضية، تسببت بها درجات الحرارة المرتفعة، استخدم فيها الطيران للسيطرة عليها.

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