الاتحاد العام للفلاحين العرب في يوم الأرض وذكرى تأسيسه: ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وخاصة الزراعي

دمشق-سانا

أكد الاتحاد العام للفلاحين العرب وجوب امتلاك القرار السيادي والوطني لتحقيق السيادة الغذائية، وإيلاء الزراعة العربية الاهتمام الكافي باعتبارها مفتاح الأمن الغذائي العربي في ظل تواصل تسلط القوى الاستعمارية.

وقال الاتحاد في بيان له بمناسبة يوم الأرض وذكرى تأسيس الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب اللذين يصادفان اليوم: إن جماهير شعبنا تحيي في الثلاثين من آذار ذكرى يوم الأرض الذي هب فيه أبناء فلسطين في انتفاضة باسلة ضد قرارات حكومة الكيان الغاصب بمصادرة أراضيهم لإقامة مستعمراتها عليها.

وأشار الاتحاد إلى دور المنظمة القومية الفلاحية في تعميق التلاحم بين الفلاحين العرب وأرضهم، ومن هنا بات يوم الأرض عيدا للفلاحين العرب يستذكرون من خلاله نضالهم الطويل من أجل حقوقهم الوطنية والقومية.

واعتبر الاتحاد أن هذه المناسبة فرصة لتعميق النظر في الواقع السياسي والاقتصادي المتردي للبلدان العربية في ظل تواصل تسلط القوى الاستعمارية وفرض هيمنتها عليها وعلى مقدراتها البشرية وثرواتها الطبيعية، مؤكداً وجوب امتلاك قرارنا السيادي الوطني لتحقيق السيادة الغذائية وبناء اقتصاديات وطنية قوية تعارض كل مظاهر الارتهان للآخر.

ودعا الاتحاد في بيانه إلى إيلاء الزراعة العربية الاهتمام الكافي باعتبارها مفتاح الأمن الغذائي العربي وعنوان التقدم الاقتصادي، مؤكداً على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وخاصة الزراعي.

ونوه الاتحاد بالاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة العرب الذي عقد في دمشق مؤخراً، آملاً أن يكون نقطة انطلاق لعمل عربي مشترك وتعزيز التضامن العربي، مؤكداً استمرار اتحاد الفلاحين العرب بالعمل من أجل تحقيق وحدة مصالح وقضايا الفلاحين العرب.

مهران معلا

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