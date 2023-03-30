مصرع تسعة جنود أمريكيين إثر تحطم طائرتي هليكوبتر بولاية كنتاكي

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم مصرع تسعة جنود أمريكيين، إثر تحطم طائرتي هليكوبتر بلاك هوك خلال مهمة تدريب روتينية في سماء ولاية كنتاكي.

ونقلت شبكة (إي بي سي) نيوز الأمريكية عن المتحدثة باسم مكتب الشؤون العامة في قاعدة فورت كامبل بالولاية نونديس ثورمان قولها: إن المروحيتين تتبعان للفرقة 101 المحمولة جواً، وكانتا في مهمة تدريب روتينية فوق مقاطعة تريغ مساء أمس عندما وقع الحادث.

ولفتت ثورمان إلى أن السلطات المحلية وخدمات الطوارئ تتعامل مع الحادث.

وتقع مقاطعة تريغ على بعد حوالي 25 ميلاً شمال غرب فورت كامبل، وهي منشأة عسكرية على حدود كنتاكي – تينيسي.

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