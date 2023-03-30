ضبط مخالفات في عمل بعض محطات المحروقات في درعا

درعا-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا بعض محطات المحروقات، بسبب المخالفات في العمل.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن دوريات حماية المستهلك نظمت 7 ضبوط بحق أصحاب ومستثمري محطات محروقات في الصنمين وبصر الحرير وتسيل وعقربا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، كما نظمت ضبطاً بحق موزع فروج في مدينة نوى بسبب البيع بسعر زائد.

وأضاف: إن الضبوط التموينية طالت معتمد خبز في بلدة جباب بسبب الامتناع عن البيع، وصاحب محل مواد غذائية في بلدة الحارة بسبب عدم وجود سجل تجاري، ومحال مواد غذائية وصحية وكمبيوتر وسجاد في حيي المطار والكاشف بمدينة درعا ومدينة ازرع بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية.

قاسم المقداد

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