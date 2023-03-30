تسجيل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في تشيلي

سانتياغو-سانا

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي رصد أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن الإصابة لرجل يبلغ من العمر 53 عاماً ظهرت عليه أعراض الإنفلونزا الشديدة، لكن حالته مستقرة.

وتحاول السلطات الصحية المختصة تحديد مصدر العدوى والمخالطين للمريض.

وكانت تشيلي أعلنت أواخر العام الماضي رصد إصابات بإنفلونزا الطيور من السلالة “إتش 5 ان 1” وسط حيوانات برية.

وأدى اكتشاف حالات إصابة في مزارع في الآونة الأخيرة إلى تعليق الحكومة لصادرات الدواجن، فيما أشارت السلطات الصحية إلى أن الفيروس يمكنه الانتقال من الطيور أو الثدييات البحرية إلى البشر، ولكن لا يوجد انتقال معروف من إنسان إلى إنسان.

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