توزيع أكثر من 243 ألف غرسة حراجية مجاناً في درعا

درعا-سانا

وزعت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا 243800 غرسة على المواطنين مجاناً، تنفيذاً لمبادرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتوزيع خمس غراس حراجية مجاناً لكل أسرة.

وذكر رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الغراس الموزعة شملت الدفلة والسرو والنخيل المروحي والصنوبر الثمري واللغستروم والاذردخت وغيرها.

وأضاف: إن الدائرة وزعت ضمن مبادرة الغراس المجانية 10 آلاف غرسة توت هندي، تم استجرارها من مشاتل مديرية الزراعة بطرطوس.

قاسم المقداد

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