روسيا تعلن إطلاق أول دفعة من الأقمار الصناعية الصغيرة الحجم عام 2025

موسكو-سانا

أعلنت شركة ريشيتنيوف الروسية لأنظمة المعلوماتية في الأقمار الصناعية عزمها إطلاق أول دفعة اختبارية من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم لإنترنت الأشياء “ماراثون” عام 2025.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الشركة قولها في تقرير لها: إن “الدفعة الاختبارية من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم ستتضمن 5 أقمار صناعية وستطلق عام 2025”.

يذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية “ماراثون” التي تعمل شركة ريشيتنيوف على تطويرها ستتضمن 264 قمراً صناعياً، يزن كل منها من 50 لغاية 75 كيلوغراماً ستتوزع على 12 مداراً وبارتفاع 750 كيلومتراً وستبقى كلها في مدار حول الأرض لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.

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