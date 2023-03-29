بايدن يقر بأن الأزمة المصرفية لم تنته بعد

واشنطن-سانا

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأزمة المصرفية لم تنته بعد.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن بايدن قوله لدى سؤاله عما إذا كانت إدارته لن تتخذ أي اجراء تنفيذي آخر لمعالجة الأمر: لا لم ينته الأمر بعد، فنحن نراقب عن كثب، مضيفاً: إن إدارته تدرس أيضاً تغييرات تشريعية استجابة للأزمة رغم أن ذلك ربما يكون صعباً في الكونغرس المنقسم.

وتابع بايدن: لست متأكداً ما إذا كنا سنحصل على الكثير من التغييرات التشريعية، لكننا ننظر في ذلك أيضاً.

وكان بنك سيليكون فالي وبعده بأيام بنك سيغنتشر انهارا، ما أدى لتراجع كبير في ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي الذي هوت أسهمه، وثارت مخاوف من حدوث أزمة مالية شاملة.

وكان مايكل بار مسؤول الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأمريكي قال في وقت سابق اليوم أمام لجنة بمجلس الشيوخ: إن بنك سيليكون فالي أقدم على إجراءات بالغة السوء فيما يتعلق بإدارة المخاطر قبل انهياره.

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