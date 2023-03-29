الخارجية الروسية: إمداد نظام كييف بالأسلحة يؤجج الأزمة

موسكو-سانا

جددت وزارة الخارجية الروسية التأكيد أن قيام حلف شمال الأطلسي “الناتو” بإمداد النظام الاوكراني بالأسلحة لن يسهم في حدوث تحول على أرض المعركة، وإنما فقط يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام.

ونقلت وكالة نوفوستي عن عضو الوفد الروسي في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوليا جدانوفا قولها اليوم خلال الجلسة العامة لمنتدى المنظمة: “إن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لن يشكل نقطة تحول للغرب في ساحة المعركة لكنه سيطيل أمد الصراع كما يؤدي إلى استنزاف الاقتصادات الأوروبية، والتسبب في أضرار أكثر جسامة بالقدرات الدفاعية للدول الأعضاء في حلف الناتو”.

وشددت على أنه يتوجب على النخب “عبر الأطلسي” أن تدرك حقيقة أن سياساتها تضاعف مخاطر نقل الصراع الأوكراني إلى أوروبا وصولاً إلى صدام مباشر بمشاركة القوى النووية في نهاية المطاف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية حذرت الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

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