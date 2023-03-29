فرنسا تدعو الناتو إلى مراعاة الموقف الروسي لتحقيق الاستقرار في أوروبا

باريس – سانا

دعت مندوبة فرنسا لدى “الناتو مورييل دوميناك إلى أخذ موقف روسيا بعين الاعتبار من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في أوروبا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دوميناك قولها خلال مؤتمر أمني عقد عبر الانترنت اليوم: إنه “على المدى الطويل يجب ألا ننسى أن روسيا ستبقى أقرب جاراتنا جغرافيا” مضيفة أنه يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، إذا كنا نريد تهيئة الظروف للاستقرار الطويل الأمد في القارة الأوروبية”.

وجاء كلام المندوبة الفرنسية خلال مناقشة عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو في المستقبل.

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