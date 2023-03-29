منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره البحريني ودياً

المنامة-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام نظيره البحريني بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على أستاد المحرق في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاء هدف المنتخب البحريني عبر عبد الله الإخلاصي في الدقيقة 43 من عمر المباراة وضمت التشكيلة الأساسية لمنتخبنا في المباراة إبراهيم عالمة وفارس ارناؤوط وسعد أحمد وعبد الرحمن ويس وفهد اليوسف وأوليفر قسكو وسيمون أمين وملهم بابولي وعمار رمضان ومحمد الحلاق وعمر خريبين وكان منتخبنا فاز على المنتخب التايلاندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما السبت الماضي على أستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي .

محمد الخاطر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency