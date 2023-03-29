هبوط ناجح لكبسولة الفضاء الروسية في كازاخستان

موسكو-سانا

هبطت مركبة الفضاء الروسية سويوز “إم إس -22″في كازاخستان بنجاح اليوم بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية.

وأوضح مراسل مركز التحكم في التحليقات الفضائية الروسية أن “كبسولة الهبوط بدأت نزولها وحطت على بعد 147 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة جيزكازغان الكازاخستانية” مشيراً إلى أن كبسولة الفضاء تحمل على متنها إعادة 218 كيلوغرام من البضائع إلى الأرض بما في ذلك نتائج التجارب العلمية ومعدات المحطة للتحليل أو لإعادة الاستخدام.

يشار إلى أن المركبة الفضائية سويوز إم إس22 المأهولة بطاقم روسي أمريكي التحمت بمحطة الفضاء الدولية في الـ 21 من أيلول 2022 وضم طاقم السفينة رواد فضاء روسكوزموس سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين ورائد فضاء وكالة ناسا فرانك روبيو وسيعود الرواد الثلاثة إلى الأرض في النصف الثاني من العام الجاري 2023 على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس 23 التي التحمت بمحطة الفضاء الدولية في الـ 26 من شباط الماضي.

وكانت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أعلنت في التاسع من كانون الثاني الماضي أنه لا صحة للتقارير التي تفيد بأنها اتفقت مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على عودة أفراد طاقم المركبة سويوز إم إس22 إلى الأرض على مركبتين مختلفتين.