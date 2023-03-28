الأمانة السورية للتنمية توزع بالتعاون مع الهلال الأحمر 255 سلة غذائية في ريف حماة الغربي

حماة-سانا

وزعت فرق الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري على مراكز الإيواء المنتشرة في ريف حماة الغربي 255 سلّة غذائية، لدعم المتضررين من الزلزال خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت الأمانة في منشور على فيسبوك إلى أن القرى التي تم التوزيع فيها هي سلحب والخندق ونهر البارد وحورات وعين الكروم، مؤكدة أنها مستمرة بالتعاون مع مختلف الشركاء ضمن مراحل الاستجابة لدعم المتضررين من الزلزال ممن خسروا منازلهم، وذلك في سبيل تلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

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