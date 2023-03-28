تحصين 600 رأس جاموس في منطقة الغاب ضد مرض الانتروكسيميا

حماة-سانا

أنهت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة عمليات تحصين قطعان الجاموس ضد مرض الانتروكسيميا.

وأوضح مدير الثروة الحيوانية في الهيئة الدكتور مصطفى عليوي في تصريح لمراسل سانا أنه تم تحصين 600 رأس من الجاموس عند مربي منطقة الغاب ضد مرض الانتروكسيميا، أو ما يعرف بالعراقي، مشيراً إلى نفوق عدد قليل من المواليد بسبب هذا المرض، ما استدعى إجراء حملة تحصين وقائية شملت كل رؤوس القطيع بالمنطقة.

ولفت عليوي إلى أن مرض الانتروكسيميا يظهر على شكل إسهالات حادة تؤدي إلى الموت، بسبب عدم أخذ اللقاح ضد هذا المرض أو لتغيير نوع العلف، علماً أنه يصيب الحيوانات المجترة مثل الأبقار والأغنام والجواميس، مشيراً إلى أن المديرية تجري سنوياً حملات تحصين وقائية ضد هذا المرض.

وأشار عليوي إلى أنه من المقرر أن تبدأ مطلع الشهر المقبل حملة وقائية ضد مرض الحمى القلاعية تستهدف نحو 30 ألف رأس من الأبقار.

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