الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات المستوطنين للأقصى مدانة ومرفوضة

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحد سافر وعمل مدان ومرفوض.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن تصاعد جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني بحماية قوات الاحتلال يهدد بتفجير الأوضاع، ما يستدعي تدخلاً من القوى الإقليمية والدولية، وخاصة الإدارة الأميركية للخروج عن صمتها والتحرك بجدية لوقف هذه الجرائم.

ومنذ الأول من شهر رمضان يصعد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال التي تفرض قيوداً مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتمنعهم من الاعتكاف فيه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency