صيانة وتعزيل مجاري الصرف الصحي في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

تواصل الورشات الفنية أعمال استبدال وتعزيل مجارير الصرف الصحي في عدد من شوارع بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، بتمويل من منظمة زوا الهولندية.

وأوضحت مسؤولة الإشراف على مشاريع المنظمة في محافظة القنيطرة المهندسة جيما سمعنا في تصريح لمراسل سانا أن المشروع واحد من المشاريع الخدمية التي تنفذها المنظمة، بالتعاون مع محافظة القنيطرة، ويهدف إلى إجراء صيانة وتعزيل قنوات الصرف الصحي في عدد من أحياء بلدة جباثا الخشب.

وبينت سمعنا أن الأعمال تتضمن تعزيل وتسليك وتنظيف خطوط الصرف الصحي بطول 1200 متر، إضافة إلى استبدال خط للصرف الصحي بطول 600 متر.

وأوضح رئيس جهاز الإشراف على المشروع المهندس أسامة عبد الرحمن أن تأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحي في بلدة جباثا الخشب تسهم في رفع التلوث البيئي عن الأراضي الزراعية والمسيلات المطرية والأودية، ويخفف من معاناة المواطنين جراء الحفر الفنية التي يتم اللجوء إليها لتصريف مياه الصرف الصحي، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت 55 بالمئة.

من جهته رئيس الوحدة الإدارية في بلدة جباثا الخشب هاشم مريود لفت إلى أن البلدية وبالتنسيق مع محافظة القنيطرة تعمل على استكمال تأهيل وصيانة البنى التحية من طرقات ومياه الشرب والكهرباء والهاتف ومشاريع الصرف الصحي واستصلاح الأراضي الزراعية وتقديم الخدمة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

غسان علي

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