وصول سفينة مساعدات باكستانية إلى مرفأ اللاذقية

اللاذقية-سانا

وصلت إلى مرفأ اللاذقية اليوم سفينة مساعدات باكستانية محملة بنحو 200 طن من المواد الإغاثية والطبية، مقدمة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شهر شباط الماضي.

وأوضح السفير الباكستاني في دمشق شاهد أختر في تصريح لمراسلة سانا أن وصول الباخرة الثانية خلال عشرة أيام يؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه دولة باكستان التي تقف على الدوام إلى جانب سورية وقضاياها، ولا سيما الآن في هذا الوضع الكارثي بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب سورية، ويشير إلى مدى التعاطف الكبير من الشعب الباكستاني تجاه أشقائهم في سورية.

وبين أختر أن السفينة تحمل إلى جانب المواد الغذائية والطبية مولدات كهربائية إلى المدارس والمراكز الطبية والجهات التي تحتاج لمثل هذه التجهيزات، لافتاً إلى أنه في الفترة القادمة ستصل باخرتان محملتان بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، بالتزامن مع وصول المواد الغذائية والإنسانية عبر الخطوط الجوية الباكستانية.

بدوره نوه رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب بمواقف الحكومة الباكستانية، ودورها الكبير في تقديم الدعم للمتضررين جراء الزلزال، من خلال إرسال فريق إنقاذ ساهم بعملية انتشال الضحايا، إضافة لتقديم الإعانات عبر مطارات سورية، قائلاً: ستقوم غرفة العمليات في المحافظة ولجنة الإغاثة الفرعية بتوزيع المساعدات على المتضررين، إضافة إلى المدارس التي تحتاج لأعمال صيانة جراء الزلزال.

من جهته قدم أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية المهندس هيثم إسماعيل الشكر والتقدير لموقف باكستان حكومة وشعباً، على هذا الموقف الإنساني لما قدموه ويقدمونه منذ وقوع هذه الكارثة.

ديمة حشمة

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