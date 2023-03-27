وفد من العتبة الحسينية المقدسة في العراق يقدم تجهيزات ومستلزمات طبية لمشفى جبلة الوطني

اللاذقية-سانا

تسلم مشفى الشهيد ابراهيم نعامة الوطني في جبلة اليوم دفعة من المساعدات الطبية المقدمة من العتبة الحسينية المقدسة في العراق، بما يدعم جهود المشفى وتسهم في زيادة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وأطلع وفد من العتبة الحسينية المقدسة برئاسة اللواء علي الحمداني على أعمال التأهيل التي تم إنجازها في أقسام الإسعاف والمخبر والعناية القلبية، لافتاً إلى أن قيمة التجهيزات المقدمة بلغت أكثر من 1.4 مليار ليرة سورية تضاف إلى أعمال تأهيل بقيمة تجاوزت 100 مليون ليرة.

وأوضح أن هذه المساعدات تسهم بتحسين الخدمات الصحية التي يقدمها المشفى للمواطنين، وتأتي بناء على توجيهات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني والمتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي للوقوف إلى جانب الشعب السوري ومساعدته للخروج من محنته بعد كارثة الزلزال التي ألمت به.

وشملت المساعدات الطبية المقدمة أجهزة مراقبة للمرضى وجهاز صدمات القلب الكهربائية وجهاز تخطيط للقلب لقسم العناية القلبية ومثفلة أنابيب ومثفلة هيماتوكريت ومجهراً إلكترونياً للمخبر بالإضافة إلى 50 سريراً وفرشاً وخزناً وطاولات طعام.

بدوره أعرب مدير المشفى الدكتور قصي خليل عن شكره للأشقاء العراقيين وخصوصاً العتبة الحسينية المقدسة على ما قدموه ويقدمونه من مساعدات، مشيراً إلى أن التجهيزات الطبية الجديدة ستعزز من أداء الكوادر الطبية والتمريضية وهو ما سينعكس إيجاباً على نوعية وجودة الخدمات الصحية.

وأثنى رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب على الجهود الكبيرة للعتبة الحسينية ودورها في التخفيف من معاناة الشعب السوري، مؤكداً أن السوريين لن ينسوا وقفة الأخوة العراقيين وسرعة الاستجابة لإغاثة المتضررين من الزلزال.

بسام ابراهيم وبلال أحمد

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