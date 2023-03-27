الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة تولا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة للنظام الأوكراني من طراز “ستريج تو- 141” قرب مدينة كيرييفسك في مقاطعة تولا غربي روسيا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن منظومتي بانتسر و”إس-300″ للدفاع الجوي رصدتا المسيرة قبل إسقاطها رغم صعوبة اعتراض هذا النوع من المسيرات الاستطلاعية الثقيلة التي تحمّلها قوات كييف بالذخائر.

وكانت وسائل إعلام روسية أعلنت أن إسقاط المسيرة الأوكرانية أسفر عن أضرار بسيطة بعدة مبان سكنية في كيرييوفسك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency