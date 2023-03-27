الخارجية الفلسطينية تدين استيلاء الاحتلال على أكثر من 200 دونم شرق قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، موضحة أنها تأتي ضمن سياق سياسات الاحتلال لإلغاء الوجود الفلسطيني.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن استيلاء الاحتلال على 218 دونماً من أراضي جينصافوط والفندق وحجة شرق قلقيلية لتوسيع عمليات الاستيطان، يهدف لإلغاء وشطب الوجود الفلسطيني وتغيير الطابع القانوني والديموغرافي.

وشددت الخارجية على أن مواصلة الاحتلال مخططاته الاستيطانية تعد امتداداً لعمليات التطهير العرقي، وتوسيع نطاق التهجير القسري للفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية.

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