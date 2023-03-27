الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ برامج إنسانية في اللاذقية خلال شهر رمضان المبارك

اللاذقية-سانا

ضمن فعاليات مهمة “الفارس الشهم 2″، يواصل الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامج إنسانية في محافظة اللاذقية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف معاناة الأهالي الناجمة عن الزلزال.

وتضمنت الفعاليات توزيع الخبز مجاناً للمواطنين الموطنة بطاقاتهم في المخبز الآلي بجبلة، وتوزيع سلل غذائية رمضانية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، إضافة إلى إقامة وجبة إفطار صائم.

وأوضح رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في سورية محمد خميس الكعبي في تصريح لمراسلة سانا، أنه تم التنسيق مع إدارة فرن جبلة الآلي لتقديم مادة الخبز مجاناً طيلة شهر رمضان، على اعتبارها مادة رئيسية، إضافة إلى توزيع سلل غذائية رمضانية استهدفت أعداداً كبيرة من الأهالي القاطنين في محافظة اللاذقية، وتوزيع 2500 وجبة يومياً في مبادرة وجبة إفطار صائم في 5 مواقع مجهزة في اللاذقية وجبلة وريف القرداحة.

وأضاف الكعبي: إنه سيتم تقديم زكاة عيد الفطر قبل نهاية شهر رمضان للمحتاجين، إلى جانب تقديم كسوة العيد من ألبسة، وتستهدف 10 آلاف شخص في المحافظة.

بدوره أوضح مدير الفرن الآلي في جبلة عمار أبو درعة أن مبادرة الهلال الأحمر الإماراتي تهدف إلى بيع الخبز في صالة بيع المخبز فقط، بشكل مجاني للمواطنين الموطنة بطاقاتهم في كوة المخبز، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

هازار حمود

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