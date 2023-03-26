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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على الفلسطينيين فيه

2023-03-25

القدس المحتلة–سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتدت على الفلسطينيين داخل المصلى القبلي، واعتقلت عددا منهم.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، واعتدت على المرابطين داخل المصلى القبلي وأجبرتهم على الخروج منه، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت اليوم عشرات الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى، وأعاقت وصول آخرين إليه، فيما دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان للتصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية بحق القدس والأقصى.

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