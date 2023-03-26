روسيا تدعو إلى التعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق بتفجير أنابيب السيل الشمالي

نيويورك-سانا

دعت روسيا في مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي اليوم جميع الدول بما فيها الدنمارك والسويد وألمانيا، إلى التعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق بالتفجيرات التي طالت أنابيب غاز السيل الشمالي.

وذكرت وكالة نوفوستي أن مشروع القرار الروسي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي تجري التحقيقات الخاصة بها، إلى التعاون الكامل وتبادل المعلومات مع اللجنة.

كما يدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل في جميع جوانب العمل التخريبي على خطوط أنابيب الغاز “السيل الشمالي1، السيل الشمالي 2” وكذلك تحديد الجناة والجهات المسؤولة والمنظمين والمتواطئين.

ويُمنح الأمين العام للأمم المتحدة 30 يوماً لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول طرق إنشاء اللجنة المذكورة.

ومن المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين القادم.

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