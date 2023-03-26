الأرجنتيني سيروندولو واليوناني تسيتسيباس يتأهلان إلى ثمن نهائي بطولة ميامي للتنس

مدريد-سانا

تأهل الأرجنتيني فرناسيسكو سيروندولو لثمن نهائي بطولة ميامي للتنس.

وجاء تأهل سيروندولو بعد فوزه على الأمريكي أليكسندر كوفاسيفيتش بمجموعتين دون رد ونتيجة 6-4 و6-4 وبزمن ساعة و23 دقيقة.

وسيواجه سيروندولو في الدور المقبل الفائز في المواجهة بين الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم والبرازيلي تياجو مونتيرو.

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس للدور ثمن النهائي للبطولة دون أن يخوض اللقاء وذلك عقب انسحاب الفرنسي ريتشارد جاسكيه.

وسيواجه تسيتسيباس في الدور المقبل الفائز في المواجهة بين التشيلي كريستيان جارين والأرجنتيني سيباستيان بايث.

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