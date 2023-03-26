بوتين: سنرد على تزويد الغرب للنظام الأوكراني بقذائف اليورانيوم المنضب

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترد على تزويد الغرب للنظام الأوكراني بقذائف اليورانيوم المنضب، مشيراً إلى أن روسيا نشرت في بيلاروس 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله اليوم: ” لدى روسيا بالطبع ما ترد به، وبدون مبالغة لدينا مئات الآلاف من هذه القذائف التي لم نستخدمها بعد”، مبينا أن أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة سيعملون في الواقع ضد شعوبهم ويلوثون المناطق المزروعة .

وأضاف بوتين: “نحن على دراية تامة بخطط الغرب لتوريد ذخائر اليورانيوم المنضب إلى كييف وهي رغم أنها لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل لكنها تترك غباراً مشعاً، وبالتالي فهي خطيرة جدا وتشكل تهديدا”.

وبين بوتين أن القوات الروسية نشرت 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروس التي سبق ان طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين مطلع تموز القادم.

وأوضح بوتين أن نشر هذه الطائرات لا ينتهك الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة ستارت، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بسبب إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب .

وفي سياق متصل أعرب بوتين عن تأييده لاستنتاجات الصحفي الأمريكي سيمور هيرش حول ضلوع الاستخبارات الأمريكية في تفجير خطوط أنابيب “السيل الشمالي”.

من جهة أخرى أكد الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبيراً بتقييد استخدام الدولار لاعتبارات سياسية وأنها بهذا العمل تلحق الضرر بنفسها أولاً.

وأوضح بوتين أن موسكو ستوسع استخدام العملات الموثوقة في تجارتها، وأن الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط أعربت عن ترحيبها بالتعامل باليوان الصيني.

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