وقفتان احتجاجيتان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تنديداً بجرائم الاحتلال ومخططاته الاستيطانية

القدس المحتلة-سانا

نفذ عشرات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 مساء اليوم وقفتين احتجاجيتين تنديدا بمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية، وإجراءاته القمعية عبر هدم المنازل والتهجير القسري لأهالي النقب.

وذكرت وكالة وفا أن أهالي بلدتي سخنين وشفاعمرو نفذوا وقفتين احتجاجيتين على مخططات الاحتلال الرامية لهدم منازلهم وترحيلهم من النقب رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد صمود الفلسطينيين على أرضهم، وتندد بمخططات الاحتلال الاستيطانية.

ويواجه الفلسطينيون في النقب هجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي تستهدف وجودهم للاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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