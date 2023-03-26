المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: واشنطن تحاول التهرب من تداعيات احتلالها غير الشرعي لجزء من الأراضي السورية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي أن الولايات المتحدة تحاول التهرب من تداعيات احتلالها غير الشرعي لجزء من الأراضي السورية، من خلال توجيه اتهامات غير صحيحة لإيران بالهجوم على القواعد الأمريكية غير الشرعية.

وقال خسروي في تصريح نقلته وكالة إرنا الإيرانية: “لا يمكن لواشنطن أن تنسب المواجهة الطبيعية والقانونية مع القوات العسكرية الأمريكية المحتلة إلى دول أخرى من خلال خلق أزمات مصطنعة واللجوء الى التزييف”، مضيفاً: “إن إيران تكبدت الكثير من التكاليف من أجل التصدي للإرهاب وتحقيق الأمن في سورية، وهي تعارض أي عمل يهدد استقرار هذا البلد وستتصدى له”.

وأشار خسروي إلى دور الولايات المتحدة في إنشاء ودعم تنظيم (داعش) الإرهابي كأداة بديلة لتحقيق مآرب سياسية في سورية والعراق وقال: “في اليومين الماضيين قامت مروحيات أمريكية عبر تنفيذ عدة طلعات جوية بهدف تكريس زعزعة الاستقرار في سورية بنقل إرهابيي (داعش) في أراضي هذا البلد، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك”.

وشدد خسروي على أن أي ذريعة لمهاجمة القوات الإيرانية الموجودة في سورية للتصدي للإرهاب بطلب من حكومتها ستقابل على الفور برد مضاد.

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