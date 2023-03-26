منتخب سورية لكرة القدم يفوز على نظيره التايلاندي ودياً

أبوظبي-سانا

فاز منتخب سورية لكرة القدم على نظيره التايلاندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على أستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي.

الهدف الأول لمنتخبنا جاء عبر عمر السومة في الدقيقة 26 قبل أن يدرك المنتخب التايلاندي التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وعزز منتخبنا النتيجة بهدف ثان وقع عليه عمر خريبين عند الدقيقة 52 من ركلة جزاء احتسبت لمنتخبنا بعد عرقلة عمر السومة من قبل حارس تايلند، بينما جاء الهدف الثالث بواسطة محمد الحلاق في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بثلاثة أهداف لهدف.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة ابراهيم عالمة و خالد كردغلي وثائر كروما وعمرو ميداني وعمرو جنيات ومحمد المرمور واوليفر قسكو ومحمد عنز ومحمود المواس و عمر خريبين وعمر السومة.

وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخبنا حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة علماً أنه سيخوض ودية ثانية يوم الثلاثاء القادم، وذلك مع نظيره البحريني في المنامة.

محمد الخاطر

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