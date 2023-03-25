48 طفلاً ويافعاً يشاركون بمسابقة سومو بوت في حمص

حمص-سانا

يوم ممتع ومفيد أمضاه 48 طفلاً ويافعاً شاركوا في منافسات مسابقة السومو بوت التي تقيمها الجمعية الخيرية الإسلامية للمرة الأولى بحمص، وذلك في دار رعاية الأيتام التابع للجمعية بحي الوعر.

وتوزع المشاركون على 24 فريقاً يمثلون جمعيات أهلية وعلمية ومؤسسات تربوية وفق مديرة الدار دانة الدروبي، موضحة أن المسابقة تقام بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص، وتتضمن منافسات بين فرق الروبوت إضافة لمعرض مفتوح.

وبينت الدروبي أن الجمعية تشارك بخمسة فرق، إضافة لمشاركة فرق من جمعية الإنشاءات الخيرية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومدرستي الباسل للمتفوقين الأولى والثانية ومدرسة النخبة ومؤسسة بيتي التنموية بحمص، لافتة إلى أهمية المسابقة لتعزيز مهارات المشاركين للمشاركة في الأولمبيادات المحلية والعالمية للروبوت.

وأوضح عبدالله ناصيف من فريق التنظيم أن المسابقة تتضمن منافسة بين فريقين في حلبة السومو، حيث تتم مواجهة كل روبوتين لبعضهما، والخاسر يخرج من الحلبة، وتتم معايرة الروبوتات من قبل المدربين والمشاركين للتأكيد على الجاهزية التامة.

مدير الحكام في المسابقة سعيد سكاف أشار إلى أن الشروط الواجب توافرها في مسابقات الروبوت تتضمن أن يكون وزن الروبوت 1 كغ، ومدة كل جولة دقيقتين.

وأبدى عدد من المشاركين حماستهم لخوض المنافسة كونها تجربة أولى حيث بين كل من محمود قروط وجهاد عوير أن المسابقة فرصة لتعزيز الخبرات لديهم للمشاركة المستقبلية بمسابقات عالمية.

وفي ختام المسابقة تم تتويج الفرق الفائزة بحضور محافظ حمص المهندس نمير مخلوف ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل سمر المصطفى ورئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس حسان النجار ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بحمص الدكتور نبيل القصير وبعض أهالي المشاركين.

يشار إلى أن الجمعية الخيرية الاسلامية تستمر غداً بافتتاح معرض (ليغو) في صالة زنوبيا بمقر دار رعاية الأيتام، إضافة لعرض منافسات بين الروبوتات التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في المسابقة.

تمام الحسن

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