حملة تطعيم وطنية مكثفة ضد فيروس كورونا تنطلق غداً

دمشق-سانا

تطلق وزارة الصحة غداً حملة التطعيم الوطنية المكثفة ضد فيروس كورونا، تستهدف الأشخاص فوق الـ 18 عاماً في مختلف المحافظات.

ويشارك في الحملة التي تستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري 8022 عاملاً صحياً، موزعين على 20 مشفى و865 مركزاً صحياً و423 فريقاً جوالاً وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي.

ولفتت الدكتورة الطرابيشي إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز استقرار الوضع الوبائي، والحماية من الأعراض الشديدة المحتملة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويسمح بإعطائه للحوامل والمرضعات وأصحاب الأمراض المزمنة القلبية والسكري والربو، والأشخاص المصابين بالمرض سابقا، فيما تقتصر موانع الإعطاء على التحسس السابق من جرعة لقاح سابقة والإصابة الحالية بالمرض، والأطفال دون الـ 18 سنة.

راما رشيدي