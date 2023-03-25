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بوتين: القوات الروسية نشرت 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس بناء على اتفاق معها، وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين مطلع تموز القادم

2023-03-25

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تصوير:حسان إبراهيم

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