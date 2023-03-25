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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سنرد على تزويد الغرب للنظام الأوكراني بقذائف اليورانيوم المنضب، ونحن نمتلك الكثير من الأسلحة التي لم نستخدمها بعد

2023-03-25

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من منافسات مسابقة السومو بوت في حمص

تصوير:حسان إبراهيم

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