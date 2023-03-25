الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سنرد على تزويد الغرب للنظام الأوكراني بقذائف اليورانيوم المنضب، ونحن نمتلك الكثير من الأسلحة التي لم نستخدمها بعد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير صباغ: وجوب إعادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى طابعها الفني بعد أن فقدت الثقة جراء تسييس عملها حيال سورية
2023-03-24
الحملة الشعبية لكسر الحصار عن سورية: عدد من أحرار العالم سيشاركون في قافلة الوحدة العربية إلى دمشق
2023-03-24
السفير صباغ: الحرب الإرهابية تسببت بأضرار هائلة على قطاع المياه في سورية والإجراءات القسرية تعيق ترميمها
2023-03-24
إيران: العقوبات غير القانونية ضد سورية تعيق إيصال المساعدات للمتضررين وتحسين الظروف
2023-03-24
الصين: يجب رفع جميع العقوبات الغربية غير القانونية عن سورية دون قيد أو شرط
2023-03-24
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها
2023-03-23
نيبينزيا: أمريكا والدول الغربية يعرقلون حصول سورية على حقها في التنمية المستقلة
2023-03-23
محليات
48 طفلاً ويافعاً يشاركون بمسابقة سومو بوت في حمص
2023-03-25
سورية تدين الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال الأمريكي على مناطق في دير الزور وتؤكد تمسكها بإنهاء هذا الاحتلال
2023-03-25
دورة تدريبية على أساسيات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ بمحافظة طرطوس
2023-03-25
وزير الزراعة اللبناني: اجتماع دمشق غداً يؤسس لعمل عربي مشترك يركز على الأمن الغذائي
2023-03-25
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً وماطر
2023-03-25
وزير الزراعة الأردني: اجتماعنا في دمشق غداً لتوقيع مذكرة تفاهم تسهم في تسهيل انسياب السلع
2023-03-25
المركز الوطني للزلازل: هزة خفيفة شمال غرب حلب بـ 65 كم
2023-03-25
رياضة
الإسباني ألكاراز إلى الدور الثالث من بطولة ميامي
2023-03-25
تحضيراً لبطولة شامنا الدولية الثانية.. فنية ألعاب القوى في السويداء تقيم بطولة المحافظة
2023-03-25
تشرين يتعادل مع الحرية بدوري كرة القدم لفئة الشباب
2023-03-25
منتخب سورية الأول بكرة القدم يلتقي نظيره التايلاندي اليوم في مباراة ودية
2023-03-25
فرنسا تفوز على هولندا برباعية في التصفيات المؤهلة ليورو 2024
2023-03-25
روبليف إلى ثالث أدوار ميامي
2023-03-24
الإصابة تحرم منتخب الدنمارك من لاعبه كريستينسن
2023-03-24
اقتصاد
خبير اقتصادي روسي: واشنطن تنهب ثروات العالم مقابل عملتها غير المدعومة
2023-03-25
السورية للتجارة بحماة تطرح في صالاتها مادة الفروج بسعر أقل من السوق المحلية
2023-03-25
زراعة أكثر من 750 هكتاراً بمحاصيل الخضار الشتوية بمنطقة الغاب
2023-03-25
ديلما روسيف رئيسة جديدة لبنك بريكس
2023-03-24
الذهب يسجل تقلباً بالأسعار
2023-03-24
تراجع أسعار النفط
2023-03-24
نوفاك: الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة سبب انخفاض أسعار النفط
2023-03-23
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الشريط الإخباري
سورية تدين الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال الأمريكي على مناطق في دير الزور وتؤكد تمسكها بإنهاء هذا الاحتلال
وزير الزراعة اللبناني: اجتماع دمشق غداً يؤسس لعمل عربي مشترك يركز على الأمن الغذائي
وزير الزراعة الأردني: اجتماعنا في دمشق غداً لتوقيع مذكرة تفاهم تسهم في تسهيل انسياب السلع
الاحتلال الأمريكي يسرق مئات الأطنان من النفط السوري
السفير صباغ: وجوب إعادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى طابعها الفني بعد أن فقدت الثقة جراء تسييس عملها حيال سورية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سنرد على تزويد الغرب للنظام الأوكراني بقذائف اليورانيوم المنضب، ونحن نمتلك الكثير من الأسلحة التي لم نستخدمها بعد
2023-03-25
2023-03-25
kamel
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سورية تدين الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال الأمريكي على مناطق في دير الزور وتؤكد تمسكها بإنهاء هذا الاحتلال
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بوتين: القوات الروسية نشرت 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس بناء على اتفاق معها، وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين مطلع تموز القادم
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من منافسات مسابقة السومو بوت في حمص
تصوير:حسان إبراهيم
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