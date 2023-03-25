سورية تدين الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال الأمريكي على مناطق في دير الزور وتؤكد تمسكها بإنهاء هذا الاحتلال

دمشق-سانا

أدانت سورية الاعتداء الآثم الذي شنته قوات الاحتلال الأمريكي على بعض المناطق في محافظة دير الزور، وأكدت تمسكها بإنهاء الاحتلال الأمريكي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مطالبة جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تدين الجمهورية العربية السورية الاعتداء الآثم الذي شنته قوات الولايات المتحدة الأمريكية على بعض المناطق في محافظة دير الزور، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية”.

وأضافت الوزارة: “إن الأكاذيب الأمريكية الممجوجة بشأن المواقع المستهدفة ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير هذا العمل العدواني والانتهاك الفاضح لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، واستكمال للاعتداءات التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطعان (داعش) الإرهابية بحق أهالي المنطقة، وستار دخان للتغطية على مواصلة قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها النفط السوري؛ إذ قامت تلك القوات اليوم بتهريب 80 صهريجاً محملاً بالنفط الخام المسروق من الحقول السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى خارج سورية”.

وتابعت الوزارة في بيانها: “تؤكد الجمهورية العربية السورية تمسكها بإنهاء الاحتلال الأمريكي، وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، ووقف الرعاية الأمريكية ودعمها للميليشيات الإرهابية الانفصالية، وتطالب سورية جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الأمريكي والتضامن مع سورية للحفاظ على وحدة أرضها وشعبها”.