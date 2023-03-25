إصلاح العطل الطارئ في خط الضخ الرئيسي لمياه الشرب الواصل إلى القدموس

طرطوس-سانا

أنهت الورشات الفنية التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس عمليات إصلاح العطل الطارئ في خط الضخ الرئيسي الواصل إلى مدينة القدموس، وإعادة ضخ المياه بشكل مستمر.

وأوضح مدير مياه طرطوس المهندس عيسى حمدان في تصريح لمراسل سانا أنه نتيجة حدوث عطل طارئ بالقرب من المحطة الرابعة في خط الضخ الرئيسي الواصل إلى مدينة القدموس، تم إيقاف الضخ ضمن المشروع، والعمل بشكل فوري على إصلاحه.

ولفت حمدان إلى أن الفرق الفنية في وحدة القدموس الاقتصادية قامت بإصلاح العطل على خط الجر الثاني الواصل من آبار بانياس إلى مدينة القدموس، بالقرب من المحطة الرابعة من المشروع، واستبدال الجزء العاطل من الخط الواصل إلى المحطة بطول 10 أمتار عن طريق القص واللحام، وإعادة الضخ في الخط باتجاه مدينة القدموس والقرى المستفيدة الأخرى.

ذوالفقار أبوغبرا

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