خبير اقتصادي روسي: واشنطن تنهب ثروات العالم مقابل عملتها غير المدعومة

موسكو-سانا

أوضح الخبير الاقتصادي الروسي ألكسندر نازاروف أن الولايات المتحدة تستغل دول العالم وتنهب ثرواتهم، متذرعة بزيف وكذب ورقة الدولار غير المدعومة بأي شيء.

وقال نازاروف في مقال عبر قناته على التلغرام: “إن الولايات المتحدة زادت من طباعة أوراق الدولار النقدية في السنوات الماضية، وبواسطة هذه الأموال الجديدة اشترت خيرات وسلع الدول الأخرى في العالم”، مبيناً أنه كان لدى الولايات المتحدة قبل أزمة العام 2008 نحو 0.3 تريليون دولار في التداول، والآن أصبح لديها 8.7 تريليونات دولار، أي بمعنى آخر إن الولايات المتحدة طبعت خلال هذه الفترة 8.4 تريليونات دولار من الفراغ، واشترت بها سلعاً حقيقية من بلدان أخرى.

ورأى الخبير أن النظام الأمريكي نظام استعماري حديث قائم على سرقة الدول الأخرى، وتعيش على حسابه الولايات المتحدة وتحميه، وهي تقاتل الآن ضد روسيا في أوكرانيا، وتحاول إثارة حرب مع الصين من أجله.

وأشار نازاروف إلى أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة وجودية، قائلاً: “إننا نرى أن كل جولة من جولات الأزمة تصبح أكثر تدميراً بعدة أضعاف من سابقتها، وهذا لأن أمامها خياراً بسيطاً، إما أن تنهار في السنوات القليلة المقبلة وتنسحب من المشهد التاريخي كقوة عظمى، وإما أن تحاول القضاء على الأعداء بالوسائل العسكرية”.

ولم يخف الخبير الاقتصادي توقعاته باندلاع حرب عالمية ثالثة، وقال: “في السنوات القليلة المقبلة، ننتظر زيادة في حجم الصراع إلى مستوى الحرب العالمية، إلا أن روسيا والصين قوتان نوويتان، وروسيا لم تنهر، ويبدو أنها ستتمكن من القتال لفترة طويلة، بينما لم تدخل الصين الحرب بعد، لهذا تبدو فرص الولايات المتحدة في الفوز ضئيلة للغاية، لهذا أخشى أن يكون احتمال التصعيد السريع نحو السيناريو النووي مرجحا للغاية”.

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