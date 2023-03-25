وزير الزراعة الأردني: اجتماعنا في دمشق غداً لتوقيع مذكرة تفاهم تسهم في تسهيل انسياب السلع

درعا-سانا

وصل وزير الزراعة الأردني المهندس خالد حنيفات بعد ظهر اليوم إلى سورية، عبر مركز نصيب الحدودي للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء زراعة الأردن وسورية والعراق ولبنان غداً في العاصمة دمشق.

وقال حنيفات خلال تصريح صحفي في مركز نصيب: إن “الهدف من الاجتماع هو تحقيق التكامل بين الدول الأربع، وتوقيع مذكرة تفاهم تسهم في تسهيل انسياب السلع فيما بينها، وتحقيق أمن غذائي للمواطن العربي”.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال استقباله الوزير الأردني أهمية العمل على التكامل في السياسات والروزنامات الزراعية، ما يضمن تسهيل تبادل السلع، لافتاً إلى أن اجتماع بغداد العام الماضي لوزراء الزراعة ناقش تشكيل قوة اقتصادية بين الدول الأربع، باعتبار أننا إقليم نتشارك في الأرض والمياه والمناخ والبيئة، ونعاني جميعاً من التغيرات المناخية وآثارها.

وكان في استقبال الوزير الأردني أيضاً المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة الدكتور نصر الدين العبيد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency