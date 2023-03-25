طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً وماطر

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً.

وتكون الرياح شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 60 كيلو متراً في الساعة، وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ….