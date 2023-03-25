روسيا تطور جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية أنها تعمل على تطوير نماذج جديدة من الأقمار الصناعية، لدراسة الفضاء واستشعار الأرض عن بعد.

وأفادت المؤسسة في بيان نقله موقع روسيا اليوم بأن الخبراء شرعوا بتطوير عدة نماذج من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، والتي يتم تطويرها في إطار مشروع حكومي، موضحة أن إنتاج أول قمر من المفترض أن يبدأ بحلول عام 2025.

وأشار البيان إلى أن روسيا تخطط لإطلاق 4 أقمار صناعية مخصصة للأرصاد الجوية ورصد المسطحات المائية، وفي المستقبل سيتم استبدالها بأقمار محدّثة حيث سيتم إقران هذه الأقمار بقمر مخصص للأبحاث العلمية، ومزود بمعدات لرصد الغطاء الجليدي في المناطق القطبية.

وأضاف البيان: إن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير 4 أقمار صناعية جديدة أيضاً، مخصصة لدراسة الطقس في الفضاء القريب من الأرض، وهناك مشروع لتطوير قمر مخصص لرصد الشمس ودراسة المجال المغناطيسي لها.

يذكر أن روسيا أعلنت أيضاً سابقاً عن مشروع إنتاج منظومة من أقمار ستستعمل لأغراض متعددة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency