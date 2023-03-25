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زراعة أكثر من 750 هكتاراً بمحاصيل الخضار الشتوية بمنطقة الغاب

2023-03-25

حماة-سانا

بلغت المساحات النهائية المزروعة بمحاصيل الخضار الشتوية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة 758 هكتاراً من إجمالي خطة الموسم الحالي والبالغة 1333 هكتاراً.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لمراسل سانا أن محاصيل الخضار الشتوية التي تتم زراعتها في منطقة الغاب متعددة، أهمها الثوم والبصل والسبانخ والملفوف والخس والبقدونس والجزر، مبيناً أن زراعة هذه المحاصيل تتركز في القرى والبلدات الواقعة ضمن مجال قسم محردة.

ولفت زروف إلى أن تربة الغاب تناسب زراعة معظم أنواع الخضار الشتوية ولكن عدداً كبيراً من الفلاحين يزرعون محاصيل أخرى أكثر ربحية كالقمح والنباتات الطبية والعطرية، مشيراً إلى أن الأمطار الجيدة التي هطلت خلال فصل الشتاء الحالي ساهمت في غزارة الإنتاج لمعظم المحاصيل.

وكانت المساحات المزروعة بمحاصيل الخضار الشتوية في منطقة الغاب الموسم الماضي تجاوزت 1000 هكتار.

سالم الحسين

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