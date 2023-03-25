مصرع 14 شخصاً جراء إعصار قوي جنوب الولايات المتحدة

نيويورك-سانا

لقي 14 شخصاً مصرعهم، وانهارت أبنية، جراء إعصار قوي ضرب مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما جنوبي الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة ايه بي سي عن مصادر طبية في مقاطعة شاركي أنجيليا إيستون قولها: إن 14 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جراء حوادث تسبب بها إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في المناطق المتضررة أن “الإعصار تسبب بأضرار واسعة على بعد 60 ميلاً شمال شرق بلدة جاكسون بولاية ميسيسيبي”.

كما أشارت سلطات مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية، إلى حدوث دمار واسع جراء الإعصار الذي اجتاح الشمال الشرقي للولاية بسرعة 70 ميلاً في الساعة 113 كم / ساعة دون أن يضعف، مسرعاً نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري.

وكان الطقس في الولايات الأمريكية تسبب في وقت سابق بتساقط حبات برد بحجم كرات الغولف، ليتحرك الإعصار عقب ذلك عبر عدة ولايات جنوبية الأمر الذي دفع الشرطة الأمريكية إلى إطلاق تحذير من مخاطر الوضع على حياة العابرين للطرقات.

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