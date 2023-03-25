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الاحتلال الأمريكي يسرق مئات الأطنان من النفط السوري

2023-03-25

الحسكة-سانا

واصل الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، وأقدمت قواته اليوم على نقل عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية باتجاه قواعده في العراق.

وأفادت مصادر محلية من منطقة اليعربية لمراسلة سانا بأن قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، بينها 80 صهريجاً مخصصاً لنقل النفط الخام المسروق من الحقول السورية، و60 آلية بين برادات وشاحنات ترافقها 8 مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في الرابع من الشهر الجاري رتلين يضمان 57 آلية، تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعييين بريف اليعربية.

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