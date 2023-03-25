الدوما الروسي يدعو لحظر نشاط محكمة الجنايات الدولية

موسكو-سانا

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى حظر نشاط محكمة الجنايات الدولية في روسيا ومعاقبة من يساعدها.

ونقلت وكالة تاس عن فولودين قوله عبر قناته في التلغرام اليوم “يجب فرض تغيير في القوانين يمنع أي نشاط لمحكمة الجنايات الدولية على أراضي بلدنا، ومساءلة كل من يدعم عملها ويقدم المساعدة لها”، مشدداً على أهمية إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة حول النبذ المتبادل للتعاون مع هذه المحكمة وعدم تقديم المساعدة لها.

وأكد فولودين أن الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين يملك الحق في حماية مواطني روسيا عندما تتخذ بعض الهياكل والمؤسسات الدولية قرارات غير دستورية، مذكراً بأن الولايات المتحدة تبنت في عام 2002 قانوناً يمنع اعتقال أو احتجاز أي مواطن أمريكي أو حليف بأمر من محكمة الجنايات الدولية.

وأشار فولودين إلى أن الدستور الروسي ينص على أولوية التشريعات الوطنية على التشريعات الدولية.

وكانت الدائرة التمهيدية بمحكمة الجنايات الدولية التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت مذكرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا.

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